Üye Girişi
Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl - Son Dakika

Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl

13.06.2021 12:29

Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın temizleme çalışmaları ve doğanın etkisiyle azalması Erdek ve Bandırma körfezlerinde iki farklı durum ortaya çıkardı.

Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl

BALIKESİR - Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın temizleme çalışmaları ve doğanın etkisiyle azalması Erdek ve Bandırma körfezlerinde iki farklı durum ortaya çıkardı. Kapıdağ Yarımadası'nın bir yüzünde müsilaj ve atıklar nedeniyle deniz suyu kahverengiye dönüşürken, plajların bulunduğu tarafta ise müsilajın etkilerinin azaldığı görüldü.

Bandırma ve Erdek körfezlerini ikiye bölen Kapıdağ Yarımadası müsilajın iki yüzüne sahne oldu. Yarımadanın bir yüzünde denizin rengi kahverengi olurken, diğer tarafta müsilajın yok olduğu denizin güzelliği tatilcileri sevindirdi. Erdek'e bağlı Aşağı Yapıcı ve Tatlısu mahallelerinde müsilajla birlikte BAGFAŞ'ın atıklarının neden olduğu iddia edilen renk değişimi sonrası vatandaşlar denize girmeye korkarken, Erdek'te halk plajlarının olduğu yönde ise müsilaj az olmasına rağmen denize giren olmadı. Erdek merkezindeki plajların yanı sıra Ocaklar mevkiinde de denizde müsilaj ve kirlilik olmamasına rağmen vatandaşların kumsalda güneşlenmeyi tercih ettikleri görüldü. Sahillerdeki işletmeler turizm sezonunda vatandaşların Erdek'e geldiğini ancak müsilaj nedeniyle denize girmediklerini dile getirdiler.

Kapıdağ Yarımadası'nın Bandırma'ya bakan yüzünde yer alan Aşağı Yapıcı Mahallesi'nde denizin renginin kahverengiye dönmesi gerek yöre halkını, gerekse de tatilcileri endişelendiriyor. Mahallede 30 yıldır dalgıçlık yapan Zehra Özcan yaklaşık, 1 aydır etkili olan müsilajın bölgenin turizm ve balıkçılığına büyük etkisi olduğunu söyledi. Kapıdağ Yarımadası'nın Bandırma tarafında yer alan BAGFAŞ'ın üretimden kaynaklanan asitlerini denize deşarj etmesinin de kirlilikte büyük etkisi olduğunu söyleyen Özkan, defalarca şikayet etmelerine rağmen fabrikanın atıklarını denize boşaltmaya devam ettiğini ileri sürdü.

"30 yıllık dalgıcım denize girmeye korkuyorum"

30 yıldan bu yana Erdek'in Aşağı Yapıcı Mahallesi'nde ikamet eden, dalgıçlık ve balıkçılıkla uğraşan Zehra Özcan, uzun yıllar dalgıçlık yapmasına rağmen denize girmeye korktuğunu ifade etti. Özcan, "30 senedir deniz kıyısında oturmaktayım ve dalgıçlık yapmaktayım. Ayrıca balıkçılık yapıyorum. Bizim tabirimizce bu salya denilen olay denizin pisliğidir. Bütün kanalizasyonların denize akması buna etkendir. Deniz salyası belli zamanlarda zaten oluyordu ama bu sene deniz aşırı kahverengi halini aldı ve pislik içinde. Burada balıklarımız yaşamamakta, yani balıklar kıyıya inmiyor. Ben burada volicilik yaparken zamanında çok lüfer ve palamut tutuyordum. Şimdi lüfer ve palamut sezonunda kesinlikle bir tane balık yakalayamıyoruz. Bununda sebebi denizin pisliğidir. Hemen hemen bir aydır denizin durumu bu şekilde. Mesela şu anda bu sezonda buralarda çinakop ve böcek diye tabir ettiğimiz Jumbo karides çıkması lazım. Ama bunların hiç birisini avlayamıyoruz, yakalayamıyoruz çünkü kalmadı. Bu halde asla denize giremem. Ben yıllardır dalgıçlık yaptığım halde bu denize girmeye korkuyorum" diye konuştu.

Kapıdağ Yarımadası'na komşu BAGFAŞ Gübre Fabrikası'nın üretimden kaynaklı asitlerini denize saldığını ileri süren Özcan, "Buradaki denizin kirliliğinde fabrikanın aşırı etkisi var. Biz defalarca söylediğimiz halde, mahkemelere verdiğimiz halde BAGFAŞ'ı kaldıramadık, kaldıramıyoruz. Fabrika olduğu gibi asidini denize akıtıyor. Asit attığı zaman denizcilerin tabiriyle com deriz belirli bir seviyede derinleşir ve o derinlikten arkaya kadar balık ölülerini kendim bizzat gördüm. Denize atılmış olan asidin fonksiyonu yarımadanın öbür tarafına kadar geçiyor. Ne yapılacaksa yapılsın artık. Bundan sonra artık bir şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkesi Erdek'e bekliyoruz"

Erdek'te kafe işletmeciliği yapan Ayhan Güder, sezonun iyi geçeceğini tahmin ettiğini belirterek, "Daha önce de Erdek'te müsilaj oluyordu fakat 3-5 gün kalıyordu gidiyordu, ondan sonra deniz çok güzel oluyordu. Fakat bu sene biraz uzun sürdü. Sezonun başlangıcı olmasından dolayı çok fazla etki bizlere yapmadı ama otelci arkadaşlarımıza mutlaka etkisi oldu. Fakat şu anda görüldüğü gibi denizimiz güzel, müsilaj çok az kaldı. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları vardı, örnekler vererek açıklamalar yaptı. Devlet büyüklerimizin buna bir çare bulacaklarına inanıyoruz ve sabırla bekliyoruz. Bununla birlikte sezonumuzun güzel geçmesini bekliyoruz. Herkesi Erdek'imize bekliyor ve davet ediyoruz" dedi.

Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl
Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl
Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl
Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl

Marmara Denizi, Turizm, Erdek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez 12:28 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Prof. Dr. İsmail Balık: Bir günde uygulanan aşı miktarı 1 milyon doza çıkarsa sonbaharda eski normale dönmek mümkün 12:23 Prof. Dr. İsmail Balık: Bir günde uygulanan aşı miktarı 1 milyon doza çıkarsa sonbaharda eski normale dönmek mümkün Meksika'lı seri katil kan dondurdu! Evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı 12:04 Meksika'lı seri katil kan dondurdu! Evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı
Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri 11:38 Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı 10:49 Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti 09:25 Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti
Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi 09:18 Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu 23:19 Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
12:34 Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu
12:27 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez
12:26 Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış
12:23 Prof. Dr. İsmail Balık: Bir günde uygulanan aşı miktarı 1 milyon doza çıkarsa sonbaharda eski normale dönmek mümkün
12:11 Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek
12:03 Meksika'lı seri katil kan dondurdu! Evinden 17 cansız bedene ait 3 bin 787 kemik parçası çıktı
11:55 Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor
11:37 Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri
11:31 Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı
11:15 Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu         
12:34
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek Danimarka Futbol Federasyonu: Eriksen'in durumu stabil ve hastanede kalmaya devam edecek         
12:11
Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu         
11:42
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti         
11:03
Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu         
10:23
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 12:45:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıdağ'ın bir tarafı müsilajdan kahverengi, diğer tarafı pırıl pırıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement