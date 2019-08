Kapıdağ Yarımadası bayrama hazır

Güney Marmara 'nın önemli turizm merkezlerinden Kapıdağ Yarımadası'ndaki konaklama tesislerinde, yarın başlayacak Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.Kyzikos ve Zeytinliada gibi ören yerlerinin yanı sıra mavi bayraklı 4 plaja sahip Balıkesir 'in Erdek ilçesi ve çevresindeki 13 bin yatak kapasiteli otel, pansiyon ve misafirhanelerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı, AA muhabirine, bayram tatili dolayısıyla bölgedeki otel ve pansiyonlarda ciddi rezervasyon artışı olduğunu söyledi.Erdek'in, konumu ve turizm kapasitesi itibarıyla her yıl yaz sezonunda yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirten Sarı, şöyle devam etti: İstanbul ve Bursa 'ya yakın olmasından dolayı Erdek'ten konut alanların gelmesiyle her yaz sabit bir yoğunluğumuz var. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı öncesi otellerimizdeki doluluk yüzde 100'e ulaştı. Bu yoğunluk dolayısıyla kentimizin iyi bir gelir elde edip zeytin dönemine kazançlı girmesini istiyoruz. Tüm yerli ve yabancı tatilcilerimizi Erdek'e bekliyoruz.""Otellerimizin hemen hemen tamamı doldu"Turistik tesis işletmecilerinden İlker Tekgül de "Erdek, güzel bir bayram tatili geçirmek isteyen misafirlerimizin tercih edeceği önemli noktalardan biri. Doğal güzellikleri, denizi, eğlencesi ve konaklama kalitesiyle birçok yerli ve yabancı misafirin burayı tercih etmelerini umuyoruz. Otellerimizin hemen hemen tamamı doldu." dedi.