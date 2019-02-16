Kapıdaki Ayak İzinden Yakalandılar

Kapıdaki ayak izinden yakalandılarKONYA - Konya'da bir apartmanın bodrum katındaki kapıların kilitlerini tekmeleyip kırarak bakır malzemeleri çalan iki şüpheliyi polis ayak izinden yola çıkarak yakaladı.

Kapıdaki ayak izinden yakalandılar



KONYA - Konya'da bir apartmanın bodrum katındaki kapıların kilitlerini tekmeleyip kırarak bakır malzemeleri çalan iki şüpheliyi polis ayak izinden yola çıkarak yakaladı.

Olay, dün 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Vali Cemil Keleşoğlu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana gelen iki şahıs bodrum kata inerek buradaki kapıları tekmeleyip kırdıktan sonra içeride bulunan bakır malzemeleri çaldı. Şahıslardan şüphelenen apartman sakinlerinin ihbarı üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Tekme ile açılan kapıdaki ayak izlerinden yola çıkan polis şahısları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan iki kardeş Kazım D. ile Servet D. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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