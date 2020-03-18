Kapıdaki demirle vücudu yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Kapıdaki demirle vücudu yaralanan kişi öldü
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Antalya'da kapıdaki demirle vücudu yaralanan kişi, yaşamını yitirdi.
Antalya'da kapıdaki demirle vücudu yaralanan kişi, yaşamını yitirdi.
Manavgat ilçesi Sağırın Mahallesi'nde besihanesi bulunan Ünzile Güzel (35), plakası öğrenilemeyen traktörüyle iş yerinden çıkarken yaptığı manevra sırasında, kapıdaki demirin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.
Hayatını kaybeden Güzel'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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