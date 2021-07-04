Üye Girişi
Kapıdaki tehlike: Kuraklık ve gıda krizi - Son Dakika

Kapıdaki tehlike: Kuraklık ve gıda krizi

04.07.2021 07:31
Kapıdaki tehlike: Kuraklık ve gıda krizi, System.String[]

Yağışların bir önceki yıla göre yüzde 66 oranında azaldığı son 50 yılın en sıcak mayısını geride bıraktık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre mayısta bölgesel yağışlarda normale göre en fazla azalma yüzde 83.3 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı.

Yağışların bir önceki yıla göre yüzde 66 oranında azaldığı son 50 yılın en sıcak mayısını geride bıraktık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre mayısta bölgesel yağışlarda normale göre en fazla azalma yüzde 83.3 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı. Güneydoğu Anadolu'yu yüzde 82.7 ile Akdeniz, yüzde 69.2 ile İç Anadolu ve yüzde 65.5 ile Doğu Anadolu bölgeleri takip ediyor.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar "Kuraklık, sadece geçen sezon ürünlerini değil, bu sezon ekilen ürünleri de etkiliyor" diyor.

"Kuraklığın bir sonucu olarak önümüzdeki dönemde piyasada yaşanacak arz-talep dengesizliği tüketiciyi de olumsuz etkileyecek" uyarısı yapan Bayraktar şunları söylüyor: "Öngörülebilirlik imkansız hale gelecek ve tarım ürünleri fiyatlarında istikrar kalmayacak. Bu nedenle üreticiler desteklenmeli ve üzerinde üretim yapılmayan bir karış toprağımız kalmamalı. Bu artık hayati bir öncelik. Atıl durumda bekleyen 2 milyon hektar arazimiz hızla tarımsal üretime kazandırılmalı."

Bayraktar ayrıca "Dünyada tahıl arzında sıkıntı var. Pandemi sürecinde gıda güvenliği endişesi gibi nedenlerle ithalatçı ülkeler fazla aldı, ihracatçı ülkelerinse ihracatlarını kısıtladı. Bu durum fiyatların artmasına neden olacak. Buna kurdaki hareketlenmeyi de ekleyince ithal ürünlerin maliyetleri iç piyasa fiyatlarını arttıracak ve gıda enflasyonu riski oluşacak" diyor.

BALDA KAYIP ÇOK FAZLA...

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de bu yıl kuraklık nedeniyle hem bal üretiminde hem de arı nüfusunda yüzde 70'ler civarında kayıplar beklendiğini söylüyor: "Arıcılık tarımın sigortasıdır. Tarım bir birim zarar görüyorsa arıcılık üç birim zarar görür diyebilirsiniz. Çiçek açacak ki arı yaşayabilsin. Sıcaklık ve kuraklıktan dolayı arı çiçek bulmakta zorlanıyor. Örneğin gevenler bu yıl açmadan kurudu. Çam balında iyi gidiyorduk ama son bir haftada yaşanan yangınlar ve samyelleri hayallerimizi suya düşürdü. Artık tek umudumuz ayçiçeği ve pamuk gibi kültür ürünlerinde..." Şahin, arı nüfusunun bu durumdan nasıl etkileneceğini eylülde göreceklerini belirtiyor ve "Arının hayatta kalması kovanın içindeki yiyeceğe bağlı. Arı polen getirecek ki yavru da yapabilsin" diyor.

Kapıdaki tehlike: Kuraklık ve gıda krizi

Bayraktar "Yeni ekilen mısır, şekerpancarı, patates, yeşil mercimek ve sebzelerde de kuraklık zararları görülüyor" diyor.

GÖLLER, NEHİRLER KURUYOR

Orta, Güney ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde birçok canlı için can simidi olan su birikintilerinin neredeyse tamamı kurumuş.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğup Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometrelik Büyük Menderes Nehri kollarıyla birlikte kurudu.

Orta Anadolu'daki göllerin de önemli bir bölümü ya kurudu ya da can çekişiyor. Son olarak Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusundaki, 'kuş cenneti' olarak da bilinen Düden Gölü ve yakınındaki Küçük Göl kurudu.

Elazığ'da Hazar Baba Dağı eteğindeki, kuşbakışı kalbi anımsatan Kurudolu (Bervi) Gölü de kurudu...

Kapıdaki tehlike: Kuraklık ve gıda krizi
Düden Gölü
Kapıdaki tehlike: Kuraklık ve gıda krizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Tarım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kapıdaki tehlike: Kuraklık ve gıda krizi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar 08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı 08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 19:44 Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Son Dakika Haberleri
08:05 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı
08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar
08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı         
08:05
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok         
01:15
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 08:15:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıdaki tehlike: Kuraklık ve gıda krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement