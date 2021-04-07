Kapıdan çıkarken destek aldığı tüfek sonu oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kapı eşiğinden geçerken destek aldığı tüfeğin ateş alması neticesinde hayatını kaybeden yaşlı adam toprağa verildi.

Olay, Geyve ilçesi Melekşesolak Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alifuatpaşa Mahallesi'ndeki evinden Melekşesolak Mahallesi'ndeki evine giden Fehmi Sever'den (68) haber alamayan çocukları, aynı mahallede oturan amcalarına haber verdi. Kardeşinin mahalledeki evine giden amca, Fehmi Sever'i av tüfeği ile kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme neticesinde sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Sever'in elindeki av tüfeğinin kapı eşiğinden geçerken destek olarak kullandığı ve dengesini kaybedip düşerken elinin tetiğe değmesi neticesinde tüfeğin ateş alarak sol kolunun altından vurulduğu belirlendi. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsi sonrasında Sever'in cenazesi, Melekşesolak Mahallesi Merkez Camisi'nde bugün gerçekleşen cenaze namazı sonrasında Melekşesolak Ramadanlar Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA