Son Dakika Haberleri: Kapıkaya Fest geleneksel kamp ateşi yakıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kapıkaya Fest geleneksel kamp ateşi yakıldı

50 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları Festivali'nin kamp ateşi yakıldı.

Kapıkaya Fest geleneksel kamp ateşi yakıldı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları Festivali'nin kamp ateşi yakıldı.

Kamp alanına gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festival boyunca yanacak kamp ateşini yaktı. Burada düzenlenen törende konuşan Kılıç, "Bafra Kapıkaya Fest geçen sene olduğu gibi bu sene de çok yoğun bir katılım ile başladı. Türkiye'nin ilk ve tek 'sıfır atık' temalı festivalini gerçekleştiriyoruz." dedi.
Kılıç, festivale yurt dışından da sporcuların katıldığını belirterek, "Etkileyici manzarada, yamaç paraşütü ve tandem atlayışları festival boyunca su sporları, doğada bisiklet turu, foto safari, dağcılık, doğa yürüyüşü, ATV safari, motokros etkinlikleri düzenlenecek. Bu sene yeni başlayan dev salıncak ve zipline ile katılımcılar eğlenirken geleneksel ve yöresel yemekleri de tatma şansı elde edilecek. Bafra Belediyesi olarak bu festivale hazır olduğumuzu gösterdik. Yakılan kamp ateşi Kapıkaya Fest'in yıllarca süreceğinin göstergesidir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından progrma çeşitli etkinliklerle devam etti.
Kapıkaya, Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Annesinin kullandığı aracın altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk öldü Son dakika! KKTC, hayalet şehir Maraş'ı açmak için harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkaya Fest geleneksel kamp ateşi yakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]