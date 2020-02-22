Kapıköy Gümrük Kapısı'na korona virüsüne karşı kamera yerleştirildi - Son Dakika

İran'da korona virüsünden dolayı 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'na kamera yerleştirildi.



Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye ile İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı'nda korona virüsüne karşı tedbirler en üst seviyede tutuluyor. Van Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ekip, kapıya gelenleri tek tek kontrolden geçiriyor. Ankara'dan gönderilen kameranın da monte edildiği kapıda, tüm giriş çıkışlar titizlikle takip ediliyor.



Öte yandan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan özel bölmede de olası şüpheliler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Temasın en az seviyede olması için acil servisin ayaklı sedye girişi ise olası şüpheliler için ayrıldı. Burada çalışanlar siyah koruyucu kıyafet giyerek maske takarken, diğer hastaların buradan alınmasına da izin verilmiyor. - VAN