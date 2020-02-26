Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor - Son Dakika

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor

6 saat önce

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van'da tedbirler artırıldı.

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor, System.String[]

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van'da tedbirler artırıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor. İran'dan Türkiye'ye gelecek olan Türk vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.

Koranavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı. Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı. Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi

Bu arada, İran'dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu  şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak.


Kapıköy, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:22:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]