Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3) - Son Dakika

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Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3)
6 saat önce
KURULUM TAMAMLANDI, BAKAN İNCELEDİGiriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda dünden biri sürdürülen çalışmaların ardından sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
KURULUM TAMAMLANDI, BAKAN İNCELEDİ
Giriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda dünden biri sürdürülen çalışmaların ardından sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı. Sahra hastanesinin tamamlanmasının ardından İran'daki Türk vatandaşları bu hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak. Şüpheli olanlar Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. Bölgede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu hastanede incelemelerde bulunuyor.
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