Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3) - Son Dakika

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3)

6 saat önce

KURULUM TAMAMLANDI, BAKAN İNCELEDİGiriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda dünden biri sürdürülen çalışmaların ardından sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı.

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3), System.String[]

KURULUM TAMAMLANDI, BAKAN İNCELEDİ

Giriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda dünden biri sürdürülen çalışmaların ardından sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı. Sahra hastanesinin tamamlanmasının ardından İran'daki Türk vatandaşları bu hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak. Şüpheli olanlar Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. Bölgede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu hastanede incelemelerde bulunuyor.


Kapıköy, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı
Bakan Soylu: Elazığ ve Malatya depreminin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcama yapıldı Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:47:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]