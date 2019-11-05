Son Dakika Haberleri: Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çevre temizliği
Son Dakika Güncel Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çevre temizliği

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çevre temizliği

7 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesindeki kapıköy Gümrük Kapısında çevre temizliği yapıldı.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çevre temizliği, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesindeki kapıköy Gümrük Kapısında çevre temizliği yapıldı.


Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğünde ilçede çalışmalar devam ediyor. Kaymakam Aydın'ın talimatları doğrultusunda Kapıköy Gümrük Kapısında çevre temizliği yapılarak, alan düzenlemesine başlandı. - VAN

Kapıköy, Saray, Aydın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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