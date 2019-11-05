Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çevre temizliği
7 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesindeki kapıköy Gümrük Kapısında çevre temizliği yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesindeki kapıköy Gümrük Kapısında çevre temizliği yapıldı.
Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın öncülüğünde ilçede çalışmalar devam ediyor. Kaymakam Aydın'ın talimatları doğrultusunda Kapıköy Gümrük Kapısında çevre temizliği yapılarak, alan düzenlemesine başlandı. - VAN
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