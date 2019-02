Kapıköy Gümrük Kapısı'nda Ulaşım Çilesi Çözüm Bekliyor

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda ulaşım çilesi çözüm bekliyor Türkiye tarafına geçen turistleri taşıyan minibüslerin sayısı azaldığı için turistler dondurucu soğukta saatlerce kuyrukta bekliyor Hem turistler hem de turizmciler sorunun giderilmesini istiyorVAN - Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy...

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda ulaşım çilesi çözüm bekliyor

Türkiye tarafına geçen turistleri taşıyan minibüslerin sayısı azaldığı için turistler dondurucu soğukta saatlerce kuyrukta bekliyor

Hem turistler hem de turizmciler sorunun giderilmesini istiyor



VAN - Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nda İranlı turistlerin yaşadığı ulaşım sıkıntısı çözüm bekliyor. Turistleri Türkiye'ye geçiş yaptıktan sonra taşıyan minibüslerin sayısının azaltılması, turistlerin dondurucu soğukta saatlerce beklemesine ve turizmcilerin tepkisine neden oluyor.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan İranlı turistler, kapıda yaşanan ulaşım sıkıntısı nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Havanın soğuk olması nedeniyle kapıda uzun kuyruklar oluşturan İranlı turistler, ulaşım sıkıntısının bir an evvel giderilmesini istediler.

"Yaklaşık 500 turist çamurun içinde zor şartlarda bekliyordu"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, yıllardır kapıda ulaşım noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, yetkililerin bir an evvel bu sıkıntının giderilmesi noktasında gereken hassasiyeti göstermesini istedi. Kapıköy sınır kapısında İranlı turistlerin eksi 25 derece soğukta saatlerce beklediğini belirten Özgökçe, "Kapıya gittiğimizde korkunç bir manzara ile karşılaştık. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yaklaşık 500 turist, çamurun içinde zor şartlarda bekliyordu. Orada ciddi anlamda ulaşımla ilgili bir sıkıntı var. Ülkelerindeki üç günlük tatili ülkemizde geçirmek isteyen İranlı turistlerin sınırda yaşadığı sıkıntının bir an önce kesin bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.

Kapıda yaşanan sıkıntının il turizmini de olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Özgökçe, "Gelen konuklar biran önce otellerine yerleşip gezmek ve alışveriş yapmak ister. Ancak dün saat 15.30 gibi kapı kapandı. Orada yaklaşık 300-400 kişi hala bekliyordu. Gelen insanlar üç günlük tatilini belli periyotlara sığdırıyor ama orada beklediği zaman hem işleri aksıyor hem de umduklarını bulamıyorlar. BU noktada yetkililerin bu ulaşım sorununa bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Acaba oralar ayrı bir dünya mı bunu anlamış değiliz"

Türkiye'nin bütün noktalarına rahatça gezi veya organizasyon düzenlediklerini dile getiren Özgökçe, "TÜRSAB belgeli, TÜRSAB plaka bandrolü veya Ulaşım Daire Başkanlığının verdiği izin belgelerinin olduğu kiralık araçlarla Türkiye'nin bütün noktalarına gezi veya organizasyon yapabiliyoruz ama maalesef Özalp ve Saray'da biz bunu beceremiyoruz. Acaba oralar ayrı bir dünya mı bunu anlamış değiliz" diye konuştu.

Üç günlük tatilin bir de geri dönüşünün olduğunu ve bu ulaşım sıkıntısının daha da artacağını belirten Özgökçe, "Şimdi bu resmi tatilin bir de geri dönüşü var. İranlı turistle pazar günü toplu olarak geri dönecekler. Kooperatifin araç sayısıyla bu mümkün değil. Ayrıca belediye otobüsleri ile getirilen turistler, toplu olarak bir yerde bırakılıyor. Bu durumda herhangi bir otele geçecek olan 25 kişilik bir grup turist, ellerindeki valiz ve çantalarla otele nasıl geçecekler. Bu da başlı başına bir sorun" dedi.

Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç ise ulaşımda yaşanan sıkıntının kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek, "Yetkililerin bu üç günlük tatil için geçici bir çözüm bulmasını ve bundan sonra da kalıcı bir çözüm üretmesini istiyoruz. Daha öncede bu sıkıntıları yaşadık. Ama maalesef herhangi bir çözüm bulunamadı" ifadelerine yer verdi. Elite World Van Hotel Genel Müdür Yardımcısı Salih Çiftçi de İranlı turistlerin sınırda yaşadığı sıkıntıların bölgeyi olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Bu sadece turizm sektörünü değil aynı zamanda esnafında dört gözle beklediği bir yoğunluktu. Yalnız bu sıkıntılar, bu yoğunluğumuzu ciddi oranda etkilemektedir. Yetkililerimizin konuya hassasiyetle baktığını biliyoruz ama desteklerini biraz daha arttırmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!

Ünlü İsimlerden Gurbetçilere Çağrı Türkiye'ye Yatırım Yapın

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz

Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti