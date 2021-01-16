Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması için dua edildi - Son Dakika

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması için dua edildi

VAN - Van Ticaret Odası Yönetim (Van TSO) Kurulu üyeleri, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın korona virüs tedbirleriyle yeniden açılması için duaya çıktı.

Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yedinden açılması için bir program organize edildi. Van TSO Yönetim Kurulunca düzenlenen toplantıya iş dünyasının temsilcileri katıldı. Van TSO M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, odanın bir yatırımcı kuruluş olmadığını, bir lobi kuruluğu olduğunu belirtti. Temsil ettikleri hedef kitlenin ve üyelerin menfaatlerini korumakla görevli olduklarını ifade eden Başkan Takva, "Bu yüzen biz bu tür organizasyonları kamuoyu nezdinde karar vericilere iletme gibi bir görevimiz var. Dolayısıyla bugün sizlerin de teveccühüyle şehrimizi ekonomik olarak doğrudan ilgilendiren bir meseleyi paylaşmak istedik. Türkiye'deki kapı standartları seviyesinde doğuya açılan kapısının açılması için de bir birliktelik için buradayız" dedi.

" İran, kent ekonomimizi domine etmektedir"

Kapıköy Gümrük Kapısının TSO tarafından başlatılan "Yüzümüzü Doğuya Dönmeliyiz Projesi" ile daha fazla ön plana çıktığını anımsatan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, "Proje kapsamında köyümüzden çok İran'a seyahatler gerçekleştirdik. Bu kapsamda İranlı farklı şehirlerinde bulunan billboardlarda kentimizin tanıtımını gerçekleştirdik. İlimizin can damarı olan Kapıköy, 80 milyonluk nüfusu ve petrol devi olan İran ile bağlarımızın daha da pekişmesine olanak sağlamıştır. Yüzyıllar boyunca hiçbir savaşımızın olmadığı, aynı dini ve gelenek-görenekleri yaşadığımız İran, kent ekonomimizi domine etmektedir. Bu da Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden yapılmaktadır" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından programa katılanlar Kapıköy Gümrük Kapısının açılması için dua etti.