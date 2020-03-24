Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor - Son Dakika

Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor

6 saat önce

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu girişi çıkışları bu gece saat 24.00 itibariyle geçici olarak durduruluyor.

Kapıköy Kara Hudut Kapısında giriş çıkışlar durduruluyor, System.String[]

Van'ın İran sınırındaki Kapıköy Kara Hudut Kapısından yolcu girişi çıkışları bu gece saat 24.00 itibariyle geçici olarak durduruluyor.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışlarının kısıtlamalar nedeniyle azalması, İran İslam Cumhuriyeti'nde Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması, Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine Kapıköy Kara Hudut Kapısında görev yapan personelin görev yoğunluğunun azalması, ayrıca Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısında görevli personelin Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısında daha verimli ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelindi ve Kapıköy Kara Hudut Kapısında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısında yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle geçici süreyle durdurulacak" denildi. - VAN

Kapıköy, İran, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:46 Kaynak: İHA

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