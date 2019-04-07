Kapıköy Sınır Kapısı'nda Ayakkabı Tabanına Gizlenen Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
1 saat önce
Kapıköy Sınır Kapısı'nda ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildiVAN - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Sınır Kapısında yapılan operasyonda, bir yolcunun ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Kapıköy
Sınır Kapısı'nda ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi
VAN - Ticaret Bakanlığı
Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Sınır Kapısında yapılan operasyonda, bir yolcunun ayakkabı tabanına gizlenmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen saha kontrolleri esnasında İran
'dan Türkiye
'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Sahasına gelen İran vatandaşı bir yolcunun yürüyüşü, telaşlı hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine gözlem altına alındı. Söz
konusu şahıs, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yolcu salonuna geldikten sonra eşyalarında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmaması üzerine detaylı olarak üst aramasının yapılmasına karar verildi.
Gerçekleştirilen üst aramasında şahsın ayakkabısını da çıkarması istendi. Şüphelinin ayakkabısında yapılan incelemede taban kılıflarının altında şeffaf poşetler içerisinde beyaz renkli şüpheli bir madde olduğu tespit edildi.
Maddeden alınan numunelerin Kimyasal Madde Tespit Cihazında yapılan ön analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlenerek uyuşturucuya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:51 Kaynak: İHA
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