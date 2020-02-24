Kapıköy Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıköy Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim - Son Dakika

Kapıköy Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim

7 saat önce

Türkiye'nin komşusu İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artınca geçici olarak kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim.Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgını, komşu ülke İran'da ilk olarak 19 Şubat Çarşamba günü görüldü.

Kapıköy Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim, System.String[]

Türkiye'nin komşusu İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artınca geçici olarak kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim.


Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgını, komşu ülke İran'da ilk olarak 19 Şubat Çarşamba günü görüldü. Dünya genelinde 2 bin 500'den fazla insanın ölümüne sebep olan virüsün İran'da sebep olduğu ölümlerin sayısı yükselince, Kapıköy Sınır Kapısı dün saat 17.00'de geçici olarak kapatıldı. Her gün yüzlerce insan ve aracın kuyruk oluşturduğu sınır kapısında bugün sessizlik hakim. Sınır kapısında Van'dan İran'a geçiş yapmak isteyen bazı İran vatandaşları ile görevlilerden başka kimsenin olmadığı görülüyor. - VAN

Kapıköy, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Suudi Arabistan, Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet etti Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:20:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıköy Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]