Kapıköy Sınır Kapısı'nda temizlik çalışması
7 saat önce
Saray Belediyesi, Kapıköy Sınır Kapısında temizlik çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:32 Kaynak: AA
Saray Belediyesi, Kapıköy Sınır Kapısında temizlik çalışması başlattı.
Çevre Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün yüzlerce İranlı turistin giriş yaptığı sınır kapısındaki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çöp topladı.
Sınır kapısının çevresinde ve yollarda kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, gün boyunca topladıkları çöpleri kamyonlarla şehir çöplüğüne taşıdı.
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