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Kapıköy Sınır Kapısı'nda temizlik çalışması

7 saat önce

Saray Belediyesi, Kapıköy Sınır Kapısında temizlik çalışması başlattı.

Kapıköy Sınır Kapısı'nda temizlik çalışması, System.String[]

Saray Belediyesi, Kapıköy Sınır Kapısında temizlik çalışması başlattı.

Çevre Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün yüzlerce İranlı turistin giriş yaptığı sınır kapısındaki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çöp topladı.

Sınır kapısının çevresinde ve yollarda kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, gün boyunca topladıkları çöpleri kamyonlarla şehir çöplüğüne taşıdı.

Saray Belediyesi, Kapıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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