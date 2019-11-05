Kapıköy Sınır Kapısı'nda temizlik çalışması

Sınır kapısının çevresinde ve yollarda kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, gün boyunca topladıkları çöpleri kamyonlarla şehir çöplüğüne taşıdı.

Çevre Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, her gün yüzlerce İranlı turistin giriş yaptığı sınır kapısındaki görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla çöp topladı.

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