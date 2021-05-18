Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi - Son Dakika

Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi

18.05.2021 11:45
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi, System.String[]

VAN'da, 24 Mart 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan, Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması, bölge esnafınca sevinçle karşılandı.

VAN'da, 24 Mart 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan, Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması, bölge esnafınca sevinçle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi, İran tarafından gelen turistleri otobüslerle kente taşıyacak.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 aydır geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması, esnafı sevindirdi. Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabilecek. Kapıköy'de, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 55 yolcu kapasiteli 4 halk otobüsüyle bugün saat 07.00'den itibaren giriş yapan İranlı turistler beklenmeye başlandı.

'ÇOK MUTLUYUZ'İran'ın Tebriz kentinden gelip, Alanya'ya gitmek isteyen Yasin Sanaci, sınır kapısının açılmasına sevindiğini belirterek, "14 aydır pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Sınır Kapısı'nın yeniden açılması iki ülke için de iyi oldu. Buraya sürekli İran tarafından geçişler oluyor. Van için de bizim için de iyi oluyor. Van'ı çok seviyoruz. Ben Alanya'ya gideceğim. Bugün geçişler az oldu; ama ilerleyen günlerde geçişler yoğunlaşır" dedi.

Geçiş yapan bazı İranlı öğrenciler de çok mutlu olduklarını dile getirerek, Türkiye tarafında her türlü hazırlığın yapıldığını ancak İran tarafında bazı sıkıntılar olduğunu, bunların da en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını söyledi.


Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi
Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi

Kapıköy, İran, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 ay sonra açılması, esnafı sevindirdi - Son Dakika


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