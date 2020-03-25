Kapıköy'ün kapatıldığından haberi olmayan İranlılar kapıda kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıköy'ün kapatıldığından haberi olmayan İranlılar kapıda kaldı - Son Dakika

Kapıköy'ün kapatıldığından haberi olmayan İranlılar kapıda kaldı

6 saat önce

Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nın dün geceden itibaren giriş-çıkışlara kapatılmasından haberi olmayan İranlılılar, sabah saatlerinde geldikleri kapıdan, ülkelerine geçiş yapamadı.

Kapıköy'ün kapatıldığından haberi olmayan İranlılar kapıda kaldı, System.String[]
Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nın dün geceden itibaren giriş-çıkışlara kapatılmasından haberi olmayan İranlılılar, sabah saatlerinde geldikleri kapıdan, ülkelerine geçiş yapamadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 23 Şubat günü Van'ın Saray ilçesinden İran'a açılan Kapıköy Kara Hudut Kapısı giriş-çıkışlara kapatıldı. Türkiye'deki İranlıların çıkışlarına izin verilen kapıdan, İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşlarının girişlerine ise izin verilmedi.

Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla 27 Şubat günü sınır kapısına sahra hastanalerinin kurulmasıyla Türk vatandaşların gelişi başladı. Türk vatandaşları, sahra hastanelerinde gözetim altında tutulduktan sonra ülkeye giriş yapabildi.

Van Valiliği dün gece ise Kapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş-çıkışları saat 24.00 itibarıyla geçici olarak durdulduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, İran'da koranavirüs pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaştığı, Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına geldiği belirtildi. Açıklamada, "Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu giriş ve çıkışlarının kısıtlamalar nedeniyle azalması, İran İslam Cumhuriyeti'nde Covid-19 pandemisinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması, Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu ve ticaret işlemlerinin tamamen durma noktasına gelmesi üzerine, Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda görev yapan personelin görev yoğunluğunun azalması, ayrıca Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısı'nda ithalat ve ihracat işlemlerinin artarak devam etmesi göz önüne alındığında Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda görevli personelin, Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısı'nda daha verimli ve uluslararası ticaretimize daha çok katkı sağlayacağı değerlendirildiğinden, tüm birimlerdeki personelin ve sağlık çalışanlarının daha etkin istihdamını sağlamak, Van ili genelinde ve Kapıköy Kara Hudut Kapıs'ında kamu sağlığı güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için geçici bir tedbir olarak Kapıköy Kara Hudut Kapısı'nda yolcu giriş ve çıkışları 24.03.2020 tarih ve saat 24.00 itibariyle geçici süreyle durduruldu" denildi.

İRANLILAR KAPIDA KALDI

Ancak alınan bu karardan haberi olmayan bazı İranlılar, sabah saatlerinden itibaren ülkelerine gitmek için Kapıköy Kara Hudut Kapısı'na geldi. İranlıların, Türkiye'den çıkış yapmalarına izin verilmedi. Mersin'de işçi olarak çalıştığını belirten bir İranlı, "Mersin'de işçi olarak çalışıyorduk. İranlıların çıkışlarına izin veriliyordu. İran'dan gelişlere izin verilmiyordu. Biz de bu nedenle geldik. Fakat böyle bir karar almışlar. Şu anda çıkışlara izin verilmiyor. Çok zor durumdayız" dedi.


- Saray
Kapıköy, Saray, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:38 Kaynak: DHA

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