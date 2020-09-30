Kapıkule'de 112 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 112 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan K.Ç'nin kullandığı tır, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.
Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, paketler halinde 112 kilogram esrar ele geçirildi.
Tır şoförü K.Ç. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:19 - Kaynak: AA
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