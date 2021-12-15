Kapıkule'de 13 milyonluk operasyon: Yangın tüpüne 13 kilo eroin sakladılar - Son Dakika

Kapıkule'de 13 milyonluk operasyon: Yangın tüpüne 13 kilo eroin sakladılar

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 40 kilogram uyuşturucunun yanı sıra çok sayıda ticari eşya ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda uydu takipli tasmalar, endoskopik kameralar, akıllı saatler, cep telefonları, gözlükler, oto yedek parçalar, e-sigaralar ve trüf mantarlarına kadar binlerce ürüne el konuldu.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analizlerde şüpheli araçlar tek tek tespit edildi. Araçlarda eşyaların niteliğine göre dedektör köpekler ve X-Ray tarama cihazları devreye girdi.

"Yangın tüpünün içine gizlemişler"

Kaçak yollarla yurda Kapıkule Sınır Kapısından geçirmek istenen ticari ürünler ile esrar ve eroin cinsi uyuşturucu maddeler gümrük muhafaza ekiplerince elle geçirildi. Gümrük kapısında gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunun ilkinde şüpheli görülerek X-Ray tarama cihazına sevk edilen, daha sonra ise narkotik dedektör köpeklerle aranan araçtaki yangın tüplerinin içerisinde toplam 13 kilogram eroin ele geçirildi.

"Gizli bölmenin içinde 27 kilogram uyuşturucu yakalandı"

Bir diğer uyuşturucu operasyonunda benzer yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen aramada tır dorsesinin tabanında oluşturulan gizli bölmedeki paketlerin içerisinde 27 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer taraftan Edine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen yakalamalarda yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen çok sayıda ticari ürün de ele geçirildi. Yakalanan ürünler arasında 20 adet uydu takip özellikli tasma, 8 adet endoskopik kamera, 7 bin 750 adet oto yedek parçası, 5 bin 750 adet makine iğnesi, 8 bin 500 adet elektronik sigara ve aksamının yanında, yasadışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca makaron, sigara kağıdı ve filtresi, 480 adet akıllı saat, 576 gözlük ve 106 kg trüf mantarı yer aldı.

Operasyonlarda ele geçirilen, yaklaşık değeri 13 milyon TL'yi bulan uyuşturucu ve ticari eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.