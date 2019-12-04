Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı
Son Dakika Güncel Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı - Son Dakika

Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı

6 saat önce

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu koruma altına alındı.

Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı, System.String[]

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu koruma altına alındı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük kapısından Türkiye'ye gelen Bulgaristan plakalı bir otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince x-ray cihazına yönlendirildi.

Bu sırada, yakalanacaklarını anlayan kaçakçılar, içinde köpek yavruları bulunan bavulu araçtan indirerek, gümrük sahasına bıraktı. Bavula gizlenen yavrular gümrük görevlileri tarafından kurtarıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binasında mama ve su verilen köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisine yediemin olarak teslim edildi.

Konuya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaralı askerin arkasından gözyaşı döken köpek duygulandırdı
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]