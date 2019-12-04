Kapıkule'de 14 köpek yavrusu kaçakçıların elinden kurtarıldı

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 14 köpek yavrusu koruma altına alındı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük kapısından Türkiye'ye gelen Bulgaristan plakalı bir otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince x-ray cihazına yönlendirildi.

Bu sırada, yakalanacaklarını anlayan kaçakçılar, içinde köpek yavruları bulunan bavulu araçtan indirerek, gümrük sahasına bıraktı. Bavula gizlenen yavrular gümrük görevlileri tarafından kurtarıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binasında mama ve su verilen köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonu temsilcisine yediemin olarak teslim edildi.

Konuya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.