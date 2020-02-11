Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda...
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:50 Kaynak: AA
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.
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