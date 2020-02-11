Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda...

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuları görüntüleri

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürü Haluk Cantekin'in açıklaması

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak'ın açıklaması EDİRNE - Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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