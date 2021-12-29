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Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi - Son Dakika

Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi

29.12.2021 11:10
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir kaç gün arayla gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 125,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İlk operasyonda ekipler, Kapıkule'de sahaya bırakılan şüpheli paketi açarak içerisindeki maddeyi uyuşturucu analizine gönderdi. Analiz sonucu kokain olduğu belirlenen toplam 5,7 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya ilişkin kamera kayıtları incelendi. İncelemede X-ray taramasına sevk edilen bir araç sürücüsünün paketi sahaya bıraktığı tespit edildi. Bunun üzerine, araç sürücüsü sahada yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇ ALTI KAMERA SİSTEMİYLE 78 KİLO ESRAR BULUNDUİkinci operasyonda, Kapıkule'de pilot olarak uygulamaya konulan araç altı kamera sistemi sayesinde TIR'ın altında şüpheli paketlerin olduğu görüldü. X-ray tarama cihazına sevk edilen daha sonra da narkotik köpeklerle kontrol edilen TIR'ın dorsesinin altına gizlenen 78,3 kilogram esrar ele geçirildi.TIR'IN ALTINDA PAKETLER TESPİT EDİLDİSon operasyona da yine araç altı kamera sistemi sayesinde bir TIR'ın altında şüpheli paketlerin olduğu tespit edildi. Kameralardan yapılan takipte TIR'ın sahadaki başka bir minibüse şüpheli paketleri aktardığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde paketlerin içerisinden 41,6 kilogram esrar çıktı.  Operasyonlarda şüpheli görülerek aranan araçlardan birinde 55,2 kilogram denizhıyarı, bir TIR'da da ülkeye girişi yasak olan 1060 adet e-sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca, muhtelif hastalıkların tedavisinde kullanılan 24 bin 879 ilaç, 780 plak, 1427 oto yedek parça, 214 enjektör kontrol vanası ile 40 cep telefonu ele geçirildi.Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya el konulurken, 3 kişi tutuklandı.

Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı, Uyuşturucu, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi - Son Dakika
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