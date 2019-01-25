Kapıkule'de 235 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 235 kilo 338 gram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 235 kilo 338 gram esrar ele geçirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne NARKOKİM personelinin istihbarat çalışmaları neticesinde şüpheli kapsamına alınarak ihbar programına kaydedilen tırın Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla Kapıkule gümrük sahasına gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.



Yabancı uyruklu sürücü yönetimindeki tır, personel refakatinde x-ray taramasına yönlendirildi. Taramada aracın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle araç, detaylı kontrol için hangara alındı.



Kontrol sırasında yabancı ülke gümrüğünce tatbik edilen gümrük mührünün sağlam olduğu fakat dorseyi çevreleyen güvenlik halatının kopartılarak tekrar iğneyle tutturulduğu görüldü.



Araçta arama yapılırken narkotik dedektör köpeklerin dorsenin arka kısmına aşırı tepki vermesi üzerine gümrük mührü sökülerek dorse kapağı açıldı. Yapılan fiziki incelemede yasal yükün arka kısmında 235 kilo 338 gram esrar bulundu.



Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili Edirne Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi ve şüpheli araç şoförü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.



Öte yandan, uyuşturucuyu alacak kişilerin İstanbul'da oldukları tespit edilerek İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi ve 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.



6 zanlı tutuklandı, araca ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

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