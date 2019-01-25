Kapıkule'de 235 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen TIR'da 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen TIR'da 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.



Edirne'de Kapıkule Gümrük Sahası'na giren TIR, istihbarat ekiplerinin çalışması sonucu X-Ray taramasına yönlendirildi. Dorsesinde şüpheli yoğunluk saptanan TIR, detaylı arama için hangara çekildi. Narkotik köpeklerinin tepki verdiği dorsenin arka kısmında piyasa değeri 4 milyon 700 bin lira olan 235 kilogram 338 gram esrar ele geçirildi.



Yabancı uyruklu sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Alıcıları tespit etmek amacıyla İstanbul'da yapılan çalışmada ise yabancı uyruklu 4 kişi daha yakalandı. Toplam 6 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırken, araca ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

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