Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

22.09.2022 16:00
Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu Romanya plakalı araçta, 370 bin liralık oto yedek parçaları ele geçirildi.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu Romanya plakalı araçta, 370 bin liralık oto yedek parçaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uygulama noktasında yaptıkları yol emniyet ve kontrolleri sırasında, Romanya'dan Edirne'ye gelen İ.T. (46) yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki aramada, piyasa değerinin altında satılmak amacıyla kaçak olarak yurda sokulan ve değeri 370 bin lira olan; 11 araç direksiyonu, 3 orta konsol lojistiği, 3 multimedya ekranı ile 3 multimedya yuvası ele geçirildi. Sürücü İ.T., jandarma tarafından gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Romanya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de, 370 bin liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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