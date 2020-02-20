Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi

6 saat önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi, System.String[]

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'na Bulgaristan'dan gelen Türk plakalı bir tır, bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan analiz neticesinde riskli olarak değerlendirildi.

Şüpheli görülen araçta yapılan aramada 450 koli içerisinde kaçak sigara yapımında kullanılan 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Makaronların yanı sıra kaçak eşyanın naklinde kullanılan tıra da el konuldu.

Bulgaristan, Makaron, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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