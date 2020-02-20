Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi

6 saat önce

Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi, System.String[]

Kapıkule'de 4,5 milyon makaron ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Sürücüsünün Bulgaristan'dan Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldiği, Türkiye plakalı TIR, yapılan inceleme sonucu şüpheli olarak değerlendirildi. Bunun üzerine X-ray tarama cihazına sevk edilen TIR'da, şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. TIR'da yapılan detaylı kontrolde, aracın branda halatının kesildiği ve kesik olan yerlerden vida ile birleştirildiği anlaşıldı. Halatı kesik dorsenin kapıları açıldığında, aracın yasal yükünün üzerinde çok sayıda koli bulunduğu belirlendi. Yapılan sayım ve tespitte, araçta bulunan 450 koli içinde 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Kaçak sigara yapımında kullanılan makaronların gümrüklenmiş değerinin 552 bin TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen makaronların yanı sıra kaçak eşya naklinde kullanılan TIR'a da el koyuldu.

Görüntü Dökümü:

-TIR'daki makaronların çıkarılması

-Kolilerden görüntü

ANKARA, -


Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: DHA
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