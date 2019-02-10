Kapıkule'de 560 Tır 14 Km Kuyruk Oluşturdu
42 dakika önce
TAŞIDIKLARI ihracat yüklerini hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen TIR sürücüleri, sınır kapısında 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
TAŞIDIKLARI ihracat yüklerini hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen TIR sürücüleri, sınır kapısında 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle TIR parkında da yer kalmadı. Polis
ekipleri de TIR şoförlerini sırayı bozmamaları konusunda uyardı. Yaklaşık 560 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. TIR şoförü Hüseyin Yağcı
, dün akşam saatlerinde kuyruğa girdiğini 14 saat geçmesine rağmen hala Kapıkule'ye gelemediklerini anlattı. Sırada beklerken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Yağcı, sorunun çözülmesini istedi. İstanbul
'dan yüklediği malzemeleri Kosova
'ya götüren Mahmut Dirik de yaklaşık 12 saattir sırada beklediğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:55
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