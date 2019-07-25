Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de 6,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
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Kapıkule'de 6,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

4 dakika önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6,5 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Kapıkule'de 6,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi, System.String[]
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6,5 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından Kapıkule Gümrük Sahası'na ilişkin yürütülen risk analizi çalışmalarında, Bulgaristan'dan gelen 2 TIR riskli olarak değerlendirildi. 2 TIR'ın taşıdığı yük ve ağırlık ile gönderici, alıcı ve taşıyıcı firmaların aynı olması Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi personelinin dikkatini çekti. Araçların plaka değiştirilebileceğinden, böylelikle de birinin gümrük kontrolünden kaçabileceğinden şüphelenen ekipler, durumu Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bildirdi.
2 TIR, gümrük sahasına girdikten sonra teknik ve fiziki takibe alındı. Araçlardan birinin gümrük kontrolünden kaçmak için çıkış kapısına yönelmesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.
TIR'da yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenilen 1 milyon 45 bin 795 adet elektronik sigara aksam ve parçası, go-kart aracı, çanta, mont, oto parçası, cep telefonu ekranı, cep telefonu, güneş gözlüğü, ilaç, şarj aleti, sigara kesme makinesi, puro makası ve 5 ton 5 kilogram çay ele geçirildi. Beyan edilmemiş ve faturasız olan eşyaların piyasa değerinin 6 milyon 590 bin TL olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:41 Kaynak: DHA
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