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Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

15.09.2021 11:08
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi, System.String[]

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 2 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 2 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Avrupa'nın en büyük kara sınır kapılarından birisi olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Gümrük Muhafaza ekipleri, bir otomobili şüphe üzerine x-ray taraması sonrası narkotik dedektör köpeği ile aradı. Yapılan aramada dedektör köpeğinin aracın bagajında yedek lastiğin bulunduğu bölüme tepki vermesi üzerine o bölüm açıldı. Araca ait çeşitli ekipmanların bulunduğu bölümün altına gizlenen bir pakette 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan kontroller esnasında üç ayrı tırda da lüks araçlara ait toplam 25 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Kontroller esnasında şüphe üzerine başka bir tırda yapılan x-ray taramasında 259 adet bilgisayar işlemcisi ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda 65 şişe alkollü içecek ile bin 884 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

1 milyon lira değerinde kehribar ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, sahada tespit ettikleri sahipsiz poşette ise 34,5 kilogram ağırlığında kehribar buldu. Kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, kontrol edilmek üzere x-ray cihazına sevk edilen bir aracın sürücüsünün yakalanacağını anlayınca aracında bulunan kaçak eşyayı sahaya bıraktığı belirlendi. Yaklaşık 1 milyon Türk Lirası değerindeki kehribara el konulurken, araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi
Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı, Narkotik, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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