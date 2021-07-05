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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

05.07.2021 14:37

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu Gurbetçiler akın akın Türkiye'ye geliyor Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için akın akın Türkiye'ye geliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Gurbetçiler akın akın Türkiye'ye geliyor

EDİRNE - Yurt dışında yaşayan gurbetçiler, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için akın akın Türkiye'ye geliyor. Dönüş yolundaki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, sezonunun başlamasıyla uzun bir aradan sonra en hareketli günlerini yaşıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, adeta akın akın geliyor. Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, araçlarıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Peron girişlerinde araçların giriş yapmasına rağmen sahada uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Sınır kapısındaki yoğunluğun yaz sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Belçika'dan Tekirdağ'a gelmek için yolara düşen gurbetçi Zekeriya Çakar, "Uzun yolculuktan geldik ve çok memnunuz. Tabi birazda yorgunuz. Vatan sevgisi var, bu yolları vatanımız için teptik. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Gerekli bütün testlerimizi yaptık. Ben ve hanım aşı olmuştuk. Zaten her gün daha iyiye gidiyoruz" dedi.

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Reşat Oğuz, "Almanya'dan geliyoruz. Ankara'da biraz konaklayacağız. Daha sonra Mersin'e gideceğiz. Her şey yolunda Allaha şükürler olsun. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ülkedir. Buraya her geldiğimizde ayrı bir duygu ile geliyoruz. Her gelişimizde ayrı bir heyecanımız oluyor. Şuan da olduğu gibi mutluyuz. Türkiye'ye adım attığımızda kendi toprağımıza geldiğimizi hissediyoruz. Nereyi dolaşırsanız, dolaşın Türk Bayrağını gördüğünüzde kendi vatanınız olduğunu hissediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Bayramı memleketi Mardin'de geçirmek için geldiğini aktaran İdris Sayhan, "Türkiye'ye ilk adımı attık. Bu heyecanı ancak gurbetçiler bilir. Gelir gelmez elhamdülillah vatanımıza geldik, dedik. Yolculuğumuz iyi geçti. Dün akşam saatlerinde yolla çıktık. Bulgaristan'da konakladık, uykumuzu aldık. Vatanımıza ulaştığımız için Allaha şükürler olsun. Memleketimizde kendimizi güvende hissediyoruz. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, Türkiye gibisi yok, memleketimiz gibisi yok. Buranın bir saatini oranın bir ayına değişmem. Gerçekten güzel bir memleketimiz var, kıymetini bilmemiz lazım. Birlik beraberlik açısından bu çok önemli Ülkemiz için Suriye, Irak'a ve etrafımızdaki diğer ülkelere bir bakalım ne durumdalar bu yüzden herkesin aklını başına alması lazım. Kurban Bayramını burada geçirmek için zaten iznimiz ona göre orada ayarladık ve Kurban Bayramı'nı burada geçirmek, mezarlıkları ziyaret etmek, maneviyatı tatmak bunlar güzel şeyler" dedi.

Viyana'dan Yozgat'a geldiğini belirten Mesut Yıldız, "Viyana'dan geliyoruz, Yozgat'a gidiyoruz. Buraya gelmemiz çok iyi oldu, babamlarda geliyor, hep beraber bu bayramı burada geçireceğiz, inşallah" diye konuştu.

Almanya'dan Edirne'ye gelen Altan Sayıcı, "Edirne'ye uzun zamandır gelemediğimiz için zaten burnumuzda tütüyordu anavatan bu sene bayramı bütün aile olarak birlikte geçirmek için geldik. Türkiye'yi çok özledik. İnşallah güzel bir tatil geçiririz. Buraya kadarda güzel geçti yolculuk herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Umarım bundan sonrada olmaz. Bütün gurbetçilere iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Tekirdağ, Türkiye, Almanya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika


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