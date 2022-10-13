Kapıkule'de bilgisayar parçaları ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kapıkule'de bilgisayar parçaları ele geçirildi

13.10.2022 19:32
Kapıkule'de bilgisayar parçaları ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 200 adet bilgisayar adaptörü ve 20 adet CD-R elle geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 200 adet bilgisayar adaptörü ve 20 adet CD-R elle geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)şube ekiplerince icra edilen Kaçakçılıkla Mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak üzere olan bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 20 adet CD-R ve 200 adet bilgisayar adaptörü ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Kocaeli haber... Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli haber... Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı Edirne gündem: Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir araçta bilgisayar parçaları ele geçirildi Edirne gündem: Edirne'de Bulgaristan'dan gelen bir araçta bilgisayar parçaları ele geçirildi
Kaynak: İHA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de bilgisayar parçaları ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 03:27:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kapıkule'de bilgisayar parçaları ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement