Kapıkule'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

11.10.2022 21:37
Kapıkule'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 25 adet sigara sarma makinası ve 6 şişe 1 litrelik rakı ele geçirildi.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 25 adet sigara sarma makinası ve 6 şişe 1 litrelik rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 25 adet sigara sarma makinası ve 6 şişe 1 litrelik rakı ele geçirildi.

Konuyla ilgili bahse konu araçta bulunan Z.O. isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakı Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika
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