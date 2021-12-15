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Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı

15.12.2021 10:25

Son dakika haber... Kapıkule Sınır Kapısı'nda son bir ayda yapılan operasyonlarda aralarında uyuşturucunun yanı sıra trüf mantarı, uydu takipli tasma, oto yedek parçası gibi çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda son bir ayda yapılan operasyonlarda aralarında uyuşturucunun yanı sıra trüf mantarı, uydu takipli tasma, oto yedek parçası gibi çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Edine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak ve yurt dışına çıkış yapmak isteyen şüpheli araçlar x-ray taramasından geçirildi.

Şüpheli olan araçlar arandı.

Operasyonlarda, bir tırda yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 13 kilogram eroin, bir başka tırda ise 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Diğer operasyonlar

Yapılan operasyonlar kapsamında uyuşturucu dışında Türkiye'ye kaçak yolla getirilmek istenen çok sayıda ticari üründe ele geçirildi.

Şüpheli araçlarda yapılan aramalarda, 20 uydu takip özellikli tasma, 8 endoskopik kamera, 7 bin 750 oto yedek parçası, 5 bin 750 makine iğnesi, 8 bin 500 elektronik sigara ve aksamı, milyonlarca sigara kağıdı ve filtresi, 480 akıllı saat, 576 gözlük ve 106 kilogram trüf mantarı bulundu.

Kaçakçılık operasyonlarına karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe ikisi tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı
Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı
Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı
Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı
Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı, Kaçakçılık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kapıkule'de bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonları açıklandı - Son Dakika
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