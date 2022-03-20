Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

20.03.2022 09:43
Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste yapılan aramada 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste yapılan aramada 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan G.S'nin kullandığı otobüs, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Boş olarak girdiği beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik köpeklerinin de yardımıyla detaylı arama yapıldı.

Araç içerisinde gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü G.S, gözaltına alındı.

Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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