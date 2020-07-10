Kapıkule'de bir tırda 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan aramada 135 bin adet uyuşturucu hap ve 2 kilo 160 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muhafaza memurlarınca Türkiye'ye giriş yapan araçlara yönelik yapılan kontrollerde, bir tırın çekicisinde bulunan yatak bölümünün zemininde birkaç tane hap bulunduğu görüldü. Söz konusu hapların uyuşturucu olduğu değerlendirilerek, araç ayrıntılı incelenmek üzere arama hangarına alındı. Dedektör köpekler aracılığıyla yapılan aramada, köpeklerin içerisinde sürücünün özel eşyalarının olduğu izlenimi verilen çantaya ve valize tepki vermesi üzerine çantalar açılarak arandı. Açılan valizde 135 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Çantadaki iki torbanın içerisindeki beyaz renkli tozdan alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde ise maddenin 'kokain' olduğu tespit edildi. Torbalardaki kokainin ağırlığının 2 kilo 160 gram olduğu saptandı.

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 750 bin Türk lirası olan uyuşturucu hap ve kokainin taşındığı araca el konulurken, olayla ilgili soruşturma Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısının talimatları doğrultusunda devam ediyor.

(Emin Kuvat/İHA)