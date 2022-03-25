KAPIKULE'DE, BİZANS DÖNEMİNE AİT 15 BİN 751 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KAPIKULE'DE, BİZANS DÖNEMİNE AİT 15 BİN 751 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

25.03.2022 23:12

KAPIKULE Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada çoraplar içine gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 15 bin 751 adet sikke ve bronz heykel parçaları ele geçirdi.

KAPIKULE Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışına çıkış yapmak için gelen TIR'da şüphe üzerine yapılan aramada çoraplar içine gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 15 bin 751 adet sikke ve bronz heykel parçaları ele geçirdi. Sikkeler el konularak Edirne Müzesi'ne teslim edilirken, TIR sürücüsü gözaltına alınıp işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçen tarihi eserlerin Cumhuriyet tarihinde kara yoluyla yurt dışına kaçırılmak istenen en büyük tarihi eser kaçakçılığı olduğu belirtildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gümrük sahası içinde devriye gezdikleri sırada, Türkiye'den ihraç yükü ile çıkış yapmak için bekleyen bir TIR sürücüsünün hareketlerinden şüphelendi ve aracı X-ray tarama cihazına çekti. Ekipler burada yaptığı detaylı aramada TIR'ın çekici kısmında yoğunluk tespit etti. Bunun üzerine TIR, arama hangarına alınarak detaylı kontrollere başlandı.

ÇORAPLAR İÇİNE GİZLENMİŞ 15 BİN ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük muhafaza ekipleri yaptıkları detaylı aramalarda, TIR'ın çekici kabininin altındaki motor kısmında, motorun çevresindeki doğal boşluklarda ve yemek dolabı içerisindeki eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette streç film ve bant ile sarılmış, üzerlerine çorap geçirilmiş paketler bulundu. Açılan paketlerde çeşitli türlerde toplam 15 bin 751 sikke ile bronz heykel parçaları ele geçirildi. Ele geçen eserler inceleme yapılmak üzere Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili adı açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve Türk vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılıkla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilen Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet tarihi sikkenin Cumhuriyet tarihinin kara yoluyla yurtdışına kaçırılmak istenilen en büyük kaçakçılığı olduğu belirtildi.

KAPIKULE'DE, BİZANS DÖNEMİNE AİT 15 BİN 751 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
KAPIKULE'DE, BİZANS DÖNEMİNE AİT 15 BİN 751 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
KAPIKULE'DE, BİZANS DÖNEMİNE AİT 15 BİN 751 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

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Cumhuriyet, Edirne, Heykel, Bizans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPIKULE'DE, BİZANS DÖNEMİNE AİT 15 BİN 751 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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