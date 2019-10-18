Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti
Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti

Kapıkule'de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti

1 saat önce

Kapukule'de, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Bulgar plakalı bir araçtan, nesli tükenmekte olan piton yılanı, timsah ve kertenkele ele geçirildi.

Kapıkule'de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti, System.String[]

Kapukule'de, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Bulgar plakalı bir araçtan, nesli tükenmekte olan piton yılanı, timsah ve kertenkele ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'na 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Bulgar uyruklu R.D.M.'nin yaptığı, Bulgar plakalı otomobilde yapılan rutin araç ve bagaj kontrolünde, stepne boşluğuna gizlenmiş vaziyette 2 adet canlı Piton Yılanı, daha sonra yapılan x-ray taraması sonucunda ise aracın bagajının yan duvarlarına gizlenmiş vaziyette 1 adet yavru timsah, 10 adet yavru kertenkele ve 4 adet yavru piton yılanı ele geçirildi.


Ele geçirilen hayvanların Nesli tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenilmesi sebebiyle el konuldu ve Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Kapıkule Sınır Kapısı'nda 17 sürüngen ele geçirildi Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:58:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Bulgar plakalı araçtan çıkanlar şok etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]