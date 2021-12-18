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Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu - Son Dakika

Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu

18.12.2021 16:00
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu

YILBAŞI öncesi alışveriş için turlar ve özel araçlarıyla Edirne'ye gelen binlerce Bulgar turist, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

YILBAŞI öncesi alışveriş için turlar ve özel araçlarıyla Edirne'ye gelen binlerce Bulgar turist, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de giriş peronlarının sayısı 10'a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Döviz kurlarındaki artışla birlikte komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için kente gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor. Özellikle yılbaşı öncesi alışveriş için turlar ve özel araçlarıyla kente gelen binlerce Bulgar turist, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de giriş peronlarının sayısı 10'a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, yoğun bir Bulgar turist akını olduğunu belirterek, kentteki otellerde yılbaşına kadar boş oda kalmadığını söyledi. Balta, "Edirne'de otellerde toplam 2 bin 500 yatak sayımız bulunuyor. Bunların tamamı Bulgar turistler tarafından rezerve edilmiş durumda" dedi.

Kapıkule'den giriş yapan Bulgar turistler, alışveriş merkezleri başta olmak üzere iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını kentten karşılıyor. Bulgarlar, döviz kurlarının artması nedeniyle yılbaşı alışverişlerini yapmak üzere geldiklerini dile getirdi.


Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu
Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapıkule'de, Bulgar turist yoğunluğu - Son Dakika


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