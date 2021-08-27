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SPOR KAPIKULE'DE ÇIKIŞ İÇİN SIRA BEKLEYEN GURBETÇİLER, DEV EKRANDAN MAÇ İZLEDİ - Son Dakika

SPOR KAPIKULE'DE ÇIKIŞ İÇİN SIRA BEKLEYEN GURBETÇİLER, DEV EKRANDAN MAÇ İZLEDİ

27.08.2021 11:12

EDİRNE Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmek için bekleyen gurbetçi vatandaşlar için, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda sahne alan Türk takımlarının rövanş maçlarını dev ekrandan yayınladı.

EDİRNE Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmek için bekleyen gurbetçi vatandaşlar için, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda sahne alan Türk takımlarının rövanş maçlarını dev ekrandan yayınladı. Bin 200 araçlık otoparkta kurulan 36 metrekarelik dev ekrandan tuttukları takımların maçlarını izleyen Türk vatandaşları, bir yandan da çıkış için sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların, çalıştıkları ülkelere dönmek üzere Kapıkule'de oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Edirne Valiliği ikram stantlarıyla gurbetçilerin bekleyişlerini kolaylaştırmaya çalışırken, bu akşam da UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda sahne alan Türk takımlarının rövanş maçlarını Kapıkule'de 1200 araçlık otoparkta kurulan dev ekrandan yayınladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un kazanmak için sahaya çıktığı karşılaşmalar 12 metre uzunluğundaki dev ekrandan yayınlanırken, gurbetçiler de tuttukları takımların formalarıyla destek verdi.

'DEV EKRANDAN MAÇ İZLEYİP SIRA GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Almanya'ya dönüş için Kapıkule'ye gelen Sedat Kılıç, verilen hizmetten çok memnun olduklarını belirtti. Kılıç, Eskiden yollarda bekleyip maçların sonucunu öğrenmeye çalışıyorduk. Şimdi burada dev ekranda maç izliyoruz, bir yandan da sıra gelmesini bekliyoruz. Geçen senelere bakarak bu sene hizmet kalitesinin çok arttığını gördüm dedi.

'BU İMKANLAR BİZE TESELLİ VERİYOR'

Almanya'nın Stuttgart şehrine dönen Sinan Levent de, Dönüş yolunda sıra bekliyoruz uzun süre. Bu hizmet bu beklemeyi gerçekten unutturuyor. Aynı zamanda burada ikramlar da var, bunlar bize hem bir sabır oluyor hem de teselli veriyor. Galatasaray - Fenerbahçe maçı olsaydı Galatasaray'ı tutardım ama bugün maç yabancı takımla ve ben Fener'i tutuyorum çünkü sporun her zaman dostluk çerçevesinde izlenmesi lazım diye konuştu.

'MAÇI NASIL İZLEYECEĞİM DİYE ÜZÜLÜYORDUM'

Eşiyle birlikte Almanya'ya dönen İbrahim Özdemir de, Bu imkanları bize sağlayanlardan Allah razı olsun. Her imkan var. Çayımız, kahvemiz, yemeğimiz her şeyimiz var. Sanki tatil yapıyoruz şu an, inanın çok mutluyuz. Aslında düşünüyordum maçı nasıl izleyeceğim diye burada dev ekranı gördük ve çok mutlu olduk diye konuştu.

SPOR KAPIKULE'DE ÇIKIŞ İÇİN SIRA BEKLEYEN GURBETÇİLER, DEV EKRANDAN MAÇ İZLEDİ
SPOR KAPIKULE'DE ÇIKIŞ İÇİN SIRA BEKLEYEN GURBETÇİLER, DEV EKRANDAN MAÇ İZLEDİ
SPOR KAPIKULE'DE ÇIKIŞ İÇİN SIRA BEKLEYEN GURBETÇİLER, DEV EKRANDAN MAÇ İZLEDİ
SPOR KAPIKULE'DE ÇIKIŞ İÇİN SIRA BEKLEYEN GURBETÇİLER, DEV EKRANDAN MAÇ İZLEDİ

Edirne Valiliği, Gurbetçi, Play Off, UEFA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR KAPIKULE'DE ÇIKIŞ İÇİN SIRA BEKLEYEN GURBETÇİLER, DEV EKRANDAN MAÇ İZLEDİ - Son Dakika


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