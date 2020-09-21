Kapıkule'de dev kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Kapıkule'de dev kaçakçılık operasyonu

Kapıkule'de dev kaçakçılık operasyonu -5 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi Edirne'de, Gümrük Muhafaza Ekiplerince Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri 4 buçuk milyon TL'lik 157 kilogram esrar maddesi ve...

Kapıkule'de dev kaçakçılık operasyonu

-5 buçuk milyon TL'lik uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi

EDİRNE - Edirne'de, Gümrük Muhafaza Ekiplerince Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapıları'nda peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri 4 buçuk milyon TL'lik 157 kilogram esrar maddesi ve yaklaşık bir Milyon TL değerinde ticari eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce art arda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 157 kg esrarın yanı sıra; 30 kg damiana çayı, 400 bin sigara kağıdı ve filtresi, bin 650 oto yedek parçası, 5 termal dürbün, 240 akıllı saat, 145 cep telefonu ile 235 kılıf şarj cihazı ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu yakalamalarında riskli görülen araçlar önce X-Ray taramasından geçirildi. Tarama neticesinde araçların açılarak kontrol edilmesine karar verildi. Araçlar arama hangarına alındı ve dedektör köpeklerin de katılımıyla arandı.

Dedektör köpeklerin tepki verdiği ilk araçta yasal yükün üzerine bırakılan siyah renkli beş çantanın içerisinde toplam 113 kg esrar ele geçirildi. İkinci araçta ise benzer yöntemle ülkeye sokulmak istenen 16 kg esrarın yanı sıra bin 650 adet oto yedek parçası da yakalandı. Gerçekleştirilen bir diğer uyuşturucu operasyonunda ise bu defa narkotik dedektör köpeği maske tır yedek lastiği içerisinde 28 kg esrarın yerini tespit etti ve yakalanmasını sağladı.

Yakalamalar uyuşturucu ile sınırlı kalmadı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün yakalamaları uyuşturucu ile sınırlı kalmadı. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda ülkeye vergileri ödenmeksizin yasa dışı yollardan sokulmak istenen 5 termal dürbün, 240 adet akıllı saat, 145 adet cep telefonu, 235 adet kılıf ve şarj cihazı ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen elektronik eşyanın yanı sıra çay, tütün köpeğin sayesinde 30 kilogram damiana çayı ve 400 bin adet sigara kağıdı ve filtresi ile sigara sarma makineleri ele geçirildi. Ele geçirilen ticari eşyaların yaklaşık değerinin bir milyon TL'yi bulduğu belirlendi.

Yakalanan uyuşturucu ve ticari eşya ile birlikte bu ürünlerin naklinde kullanılan araçlara el konulurken yürütülen soruşturmaların devam edildiği açıklandı.

Kapıkule'de dev kaçakçılık operasyonu

Türk Lirası, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de dev kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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