Kapıkule'de ele geçirilen rekor düzeydeki uyuşturucu çiçek toprağı çuvallarına gizlemiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıkule'de ele geçirilen rekor düzeydeki uyuşturucu çiçek toprağı çuvallarına gizlemiş - Son Dakika

Kapıkule'de ele geçirilen rekor düzeydeki uyuşturucu çiçek toprağı çuvallarına gizlemiş

6 saat önce

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tek seferde ele geçirilen rekor düzeydeki 2 ton 70 kilogram esrarın, çiçek ve bahçelerde kullanılan trüf toprak bulunan çuvalların arasına gizlendiği belirlendi.

Kapıkule'de ele geçirilen rekor düzeydeki uyuşturucu çiçek toprağı çuvallarına gizlemiş, System.String[]

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tek seferde ele geçirilen rekor düzeydeki 2 ton 70 kilogram esrarın, çiçek ve bahçelerde kullanılan trüf toprak bulunan çuvalların arasına gizlendiği belirlendi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapıkule'de bir tırda ele geçirilen uyuşturucunun rekor düzeyde olduğunu anımsattı.

Tır sürücüsünün yasal yük olarak bahçe ve saksılarda kullanılan işlenmiş toprak ve gübre taşıdığı beyanında bulunduğunu ifade eden Ocak, "Bu tür çuvallı eşyalarda daha önceki tecrübelerden hareketle bu eşyaları biz risk analizine tabi tutarak yükü boşaltıyoruz. Daha sonra dedektör köpeklerimizle arama yapıyoruz. Burada bu sonuca ulaştık. Toprak dolu çuvalların arasına gizlenmiş aynı şekildeki çuvallara doldurulmuş esrara ulaştık." diye konuştu.

İpsala Sınır Kapısı'nda da uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Ocak, ekiplerin bir tırdaki gizli bölmede 306 kilogram esrar bulunduğunu bildirdi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Haluk Cantekin de bakanlığın verdiği eğitimler sayesinde deneyimli personelin görevlerini en iyi şekilde yaptığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda ele geçirilen 2 ton 70 kilogram esrara ilişkin "Bu ülkemiz kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu." ifadesini kullanmıştı.

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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