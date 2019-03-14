Son Dakika Haberleri: Kapıkule'de Eroin Ele Geçirildi

Kapıkule'de Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir aracın içine gizlenmiş 20 kilo 536 gram eroin ele geçirildi.

Kapıkule'de Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir aracın içine gizlenmiş 20 kilo 536 gram eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen şüpheli bir araç takibe alındı.

Pasaport ve gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra "x-ray" taramasından geçirilen araçta şüpheli yoğunluk olduğu belirlendi.

Narkotik dedektör köpeklerinin belli noktalara aşırı tepki verdiği araçta yapılan ayrıntılı aramada, ortaya çıkartılan şeffaf paketlerden alınan numunelerin eroin olduğu anlaşıldı.

Toplam 20 kilo 536 gram olduğu ölçülen eroinin bulunduğu araca el konularak, sürücüsü gözaltına alındı.

Ayrıca, olayla ilgisi olduğu iddia edilen bir kişi de Ukrayna'ya gitmek üzereyken Atatürk Havalimanı'nda yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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