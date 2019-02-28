Kapıkule'de Eroin Yapımında Kullanılan 115 Kilogram Asetik Anhidrit Ele Geçirildi
1 saat önce
Kapıkule'de eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi(Tür: Ankara)
Kapıkule'de eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:13 Kaynak: DHA
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