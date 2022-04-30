Kapıkule'de görevli veteriner hekimler halk sağlığı için nöbette - Son Dakika
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Kapıkule'de görevli veteriner hekimler halk sağlığı için nöbette

30.04.2022 13:25

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nda görevli veteriner hekimler, yurda giriş yapan tırlardaki gıda, hayvansal ürünler ile canlı hayvanların kontrolünü titizlikle gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nda görevli veteriner hekimler, yurda giriş yapan tırlardaki gıda, hayvansal ürünler ile canlı hayvanların kontrolünü titizlikle gerçekleştiriyor.

Halk sağlığı ve hayvan sağlığını korumak amacıyla tırlarda belge ve ürün kontrollerini gerçekleştiren ekipler, çalışmalarını 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürü, Veteriner Hekim Özgüç Özcan Taner, AA muhabirine, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan tırlarda kontroller gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kontrollerin titizlikle yapıldığını belirten Taner şöyle devam etti:

"Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen, içerisinde canlı hayvan, hayvansal ürün, gıda ve yem maddeleri bulunan tırların kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Halk sağlığı ve hayvan sağlığını için kontrollerimiz 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Edirne Valiliği Mülki İdare Amirliği iş birliğinde çalışmalarımızı yapıyoruz."

Taner, tırlarda belge ve fiziksel kontroller yaptıklarını dile getirdi.

Laboratuvar analizleri uygun olmayan sevkiyatların ülkeye girişine izin verilmediğini anlatan Taner, "Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 35 veteriner hekim arkadaşım var. Dünya Veteriner Hekimler Günü ile ilgili başta meslektaşımız, İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anarak tüm veteriner hekim meslektaşı arkadaşlarımızın gününü sevgi ve saygıyla kutluyoruz." diye konuştu.

Ürünlerin analizi yapılıyor

Müdürlükte görevli veteriner hekimler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tırları Veteriner Sınır Kontrol Noktası sahasında kontrol ediyor.

Veteriner hekim Zehra Büşra Atalay Çakmak, hayvansal ürünlerin ülkeye girişinde önce belge, daha sonra fiziki kontrollerini yaptıklarını anlattı.

Öncelikle halk sağlığını gözettiklerini dile getiren Çakmak, "Kedi-köpek maması taşıyan tır geldi sahamıza, kontrollerini yaptık. Hangi ülkeden geldiği, orijinleri, yasaklı olup olmadığı, ülkemize giriş şartlarına uygunluğu, analiz edilip edilmediğini Bakanlığımızın belirlediği kurallara göre kontrol ettik." diye konuştu.

Veteriner hekim Şeref Şanlı ise Veteriner Sınır Noktası Müdürlüğünün yeni binasında hizmet verdiklerini, ülkeye giriş yapan tırlardaki hayvansal ve gıda ürünlerini denetlediklerini belirtti.

Kontrol noktasında işlemleri yapılan tır şoförü Tolga Batmaz da sınır kapısında çalışan veteriner hekimlerin titizlikle çalıştığını ifade etti.

Getirdikleri ürünlerin analizlerinin yapıldığını aktaran Batmaz, "Yurt dışından gelen ürünler detaylı inceleme yapıldıktan sonra ülkemize giriş yapıyor. Burası da temiz ve düzenli, 24 saat çalışma var." dedi.

Kapıkule'de görevli veteriner hekimler halk sağlığı için nöbette
Kapıkule'de görevli veteriner hekimler halk sağlığı için nöbette
Kapıkule'de görevli veteriner hekimler halk sağlığı için nöbette
Kapıkule'de görevli veteriner hekimler halk sağlığı için nöbette

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Kaynak: AA

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