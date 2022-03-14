Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu - Son Dakika
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Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu

14.03.2022 21:37
Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına çantalar içerisinde bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına çantalar içerisinde bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu.

Alınan bilgiye göre, ekipler, gümrük sahasında gördükleri çantaları kontrol etti. Çantalarda 34 yavru dövüş horozu olduğu belirlendi.

Hayvanlar, çantalardan çıkartılarak uygun bir yere alındı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, horozları bırakan kişiyi tespit etti. Kaçakçıya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

Türkiye'ye giriş yapan Avusturya plakalı panelvan tipi minibüsün, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildiği, bunun üzerine sürücünün içinde horozların olduğu çantaları gümrük sahasına bıraktığı belirlendi.

Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu
Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu
Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu
Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu

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Kapıkule'de terk edilen 34 horoz ve tavuk yavrusu kurtarıldı Kapıkule'de terk edilen 34 horoz ve tavuk yavrusu kurtarıldı

Kapıkule Sınır Kapısı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapıkule'de gümrük sahasına bırakılmış 34 yavru dövüş horozu bulundu - Son Dakika


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