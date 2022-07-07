Kapıkule'de gümrük trafiğinden şüphelenilen otomobillerde 3 bin elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de gümrük trafiğinden şüphelenilen otomobillerde 3 bin elektronik sigara ele geçirildi

07.07.2022 08:12
Kapıkule'de gümrük trafiğinden şüphelenilen otomobillerde 3 bin elektronik sigara ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğünce takibe alınan Bulgaristan plakalı lüks otomobillerde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce takibe alınan Bulgaristan plakalı lüks otomobillerde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, analiz çalışmaları kapsamında Bulgaristan plakalı 5 aracın gümrükteki trafiğinden şüphelendi.

Sıklıkla giriş-çıkış yapan otomobillerle "uyuşturucu madde" getirilebileceği şüphesi üzerine otomobiller, Kapıkule'den giriş yaptıktan sonra İstanbul'a giderken otoban gişelerinde durduruldu.

Yapılan aramada otomobillerin motor kısmındaki doğal boşluklara gizlenmiş, siyah hortumlarla kamufle edilerek aracın orijinal parçası olarak gösterilmeye çalışılan siyah bez çuvallar içerisinde 3 bin 5 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 130 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Yabancı uyruklu K.D.D, A.İ.D, G.D.D, H.M.D, K.I.T. ve N.H.N. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de gümrük trafiğinden şüphelenilen otomobillerde 3 bin elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de gümrük trafiğinden şüphelenilen otomobillerde 3 bin elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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