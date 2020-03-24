Kapıkule'de günlerce bekleyen TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapıkule'de günlerce bekleyen TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu - Son Dakika

Kapıkule'de günlerce bekleyen TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu

6 saat önce

Türkiye'nin Filibe (Plovdiv) Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Yeşilay Bulgaristan Bulgaristan temsilcisi Ahmet Pehlivan, Kapıkule Sınır Kapısında günlerdir bekleyen TIR şoförlerine yardım eli uzattı.

Kapıkule'de günlerce bekleyen TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu, System.String[]

Türkiye'nin Filibe (Plovdiv) Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Yeşilay Bulgaristan Bulgaristan temsilcisi Ahmet Pehlivan, Kapıkule Sınır Kapısında günlerdir bekleyen TIR şoförlerine yardım eli uzattı. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle günlerdir bekleyen şoförlere kumanya dağıtıldı ve Başkonsolos Ergani, şoförlerin problemlerini bizzat dinledi. TC Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök nezdinde yapılan yardımları ve girişimleri Başkonsolos Ergani anlattı.

TÜRKİYE SOFYA BÜYÜKELÇİSİ AYLİN SEKİZKÖK: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök TIR şoförlerine gönderdiği mesajında "Başta gümrük yetkililerimiz olmak üzere bütün resmi makamlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ara vermeksizin gece-gündüz çalışıyorlar. Bu mecburi sağlık tedbirleri ortamında geçişlerinizi nasıl hızlandırırız; bunun için gayret gösteriyoruz" dedi.

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını sebebiyle yoğunluk yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda mağdur olan ve 50 km'lik kuyruklarda bekleyen TIR şoförlerine Türkiye Sofya Büyükelçiliği ve Filipe Başkonsolosluğu yardım eli uzattı. Büyükelçi Aylin Sekizkök TIR şoförlerini sürekli bilgilendirerek yapılan girişimleri paylaştı ve Başkonsolos Hüseyin Ergani ile Yeşilay Bulgaristan Temsilcisi Ahmet Pehlivan, sınır kapısında günlerdir bekleyen şoförlerin problemlerini bizzat dinledi. 2 binden fazla tır şoförünün bulunduğu sınır kapısında, şoförlere kumanya dağıtıldı.

TIR KUYRUĞU ZAMAN ZAMAN 50 KM'YE ULAŞIYOR

Türkiye'nin Filibe (Plovdiv) Başkonsolosu Hüseyin Ergani "Covid- 19 salgını dolayısıyla yurda dönüşler son derece arttı ve sınırlardan geçişler sorunlu oldu. Sağlık kriterleri gözetildiği için, işlemler daha yavaş oluyor. Özellikle TIR girişlerinde uzun kuyruk oluştu. Bu kuyruk dönem dönem 50 km ulaşıyor. Buradaki TIR şoförlerimiz bazen üç gün boyunca sırada bekliyor. Bu kadar uzun bekleme öngörmedikleri için bu TIR şoförlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşadıklarını öğrendik. Bizler Sofya Büyükelçiliğimizin eşgüdümünde ve özel sektörün de desteğiyle buradaki TIR sürücülerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma başlattık. Mağdur olan vatandaşlarımıza temel tüketim yiyecek malzemesi olabilecek yardımlar başlattık. İki gün yetecek şekilde kumanya veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Başkonsolosu Hüseyin Ergani sorunları dinliyor

Yardımlardan görüntüler

Tır kuyruklarından görüntüler

Tır şoförlerinden görüntüler ve teşekkür sözleri

Başkonsolos Erghani'nin tır şöförüyle teması


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:37 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştırıldı Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin         
12:15
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 00:58:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapıkule'de günlerce bekleyen TIR şoförlerinin yardımına Türk Elçiliği koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]